Ligue 1 : BouffÃ©e d’oxygÃ¨ne pour le CSS ! USMO-ESZ dos Ã  dos

Ligue 1 : Bouffée d’oxygène pour le CSS ! USMO-ESZ dos à dos

En attendant le dernier match qui opposera l’Espérance de Tunis à la JS Omrane, trois rencontres de la dixième journée de la Ligue 1 viennent de se terminer.

Le Club Sportif Sfaxien s’est imposé sans forcer face à l’AS Soliman (1/4). Un succès qui permet aux Noirs et blancs de retrouver le moral après le revers en Coupe de la CAF.

Les joueurs de Dos Santos sont désormais cinquièmes du classement avec 17 points.

Un peu plus haut, l’USMo et l’ES Zarzis ne sont pas parvenus à se départager. Les deux équipes se sont quittées sur le score de parité (0/0) et restent respectivement troisième et quatrième du classement.

Enfin, le derby du sud ouest s’est achevé sur une victoire de l’ES Metlaoui (2/1) face à l’EGS Gafsa. L’ESM devient dixième alors que l’EGSG reste avant dernier.

GnetNews