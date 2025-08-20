Ligue 1-J03 : Voici les arbitres désignés
20-08-2025
La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront les matches de la 3ème journée de Ligue 1 :
Jeudi 21 août :
AS Soliman 16h30 Stade Tunisien
Arbitre : Bacem Belaid
JS Kairouanaise 16h30 Espérance de Tunis
Arbitre : Naim Hosni
US Ben Guerdane 16h30 Etoile Sportive du Sahel
Arbitre : Walid Mansri
Vendredi 22 août :
Club Africain 16h30 Espérance de Zarzis
Arbitre : Aymen Nasri
US Monastirienne 16h30 Olympique de Béja
Arbitre : Montassar Belarbi4
AS Gabés 16h30 AS Marsa
Arbitre : Haythem Trabelsi
ES Métlaoui 16h30 Club Sportif Sfaxien
Arbitre : Seif Ouertani
JS Omrane 16h30 Club Athlétique Bizertin
Arbitre : Fraj Abdellaoui