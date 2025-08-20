Ligue 1-J03 : Voici les arbitres désignés

La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront les matches de la 3ème journée de Ligue 1 :

Jeudi 21 août :

AS Soliman 16h30 Stade Tunisien

Arbitre : Bacem Belaid

JS Kairouanaise 16h30 Espérance de Tunis

Arbitre : Naim Hosni

US Ben Guerdane 16h30 Etoile Sportive du Sahel

Arbitre : Walid Mansri

Vendredi 22 août :

Club Africain 16h30 Espérance de Zarzis

Arbitre : Aymen Nasri

US Monastirienne 16h30 Olympique de Béja

Arbitre : Montassar Belarbi4

AS Gabés 16h30 AS Marsa

Arbitre : Haythem Trabelsi

ES Métlaoui 16h30 Club Sportif Sfaxien

Arbitre : Seif Ouertani

JS Omrane 16h30 Club Athlétique Bizertin

Arbitre : Fraj Abdellaoui