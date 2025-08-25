Ligue 1-J04 : Voici les arbitres désignés
25-08-2025
La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront cette semaine les matches de la 4ème journée de Ligue 1 :
Mercredi 27 août :
Club Athlétique Bizertin 16h30 Club Africain
Arbitre : Amir Loucif
AS Marsa 16h30 US Monastirienne
Arbitre : Seif Ouertani
Stade Tunisien 16h30 ES Métlaoui
Arbitre : Hosni Naili
Olympique de Béja 16h30 JS Kairouanaise
Arbitre : Abdelhamid Badreddine
Jeudi 28 août :
Espérance de Zarzis 16h30 US Ben Guerdane
Arbitre : Nidhal Letaief
Espérance de Tunis 16h30 AS Soliman
Arbitre : Mohamed Ali Karouia
Etoile Sportive du Sahel 16h30 AS Gabés
Arbitre : Achraf Harakati
Club Sportif Sfaxien 16h30 JS Omrane
Arbitre : Bacem Belaid