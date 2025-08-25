Ligue 1-J04 : Voici les arbitres désignés

25-08-2025

La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront cette semaine les matches de la 4ème journée de Ligue 1 :

Mercredi 27 août :

Club Athlétique Bizertin 16h30 Club Africain

Arbitre : Amir Loucif

AS Marsa 16h30 US Monastirienne

Arbitre : Seif Ouertani

Stade Tunisien 16h30 ES Métlaoui

Arbitre : Hosni Naili

Olympique de Béja 16h30 JS Kairouanaise

Arbitre : Abdelhamid Badreddine

Jeudi 28 août :

Espérance de Zarzis 16h30 US Ben Guerdane

Arbitre : Nidhal Letaief

Espérance de Tunis 16h30 AS Soliman

Arbitre : Mohamed Ali Karouia

Etoile Sportive du Sahel 16h30 AS Gabés

Arbitre : Achraf Harakati

Club Sportif Sfaxien 16h30 JS Omrane

Arbitre : Bacem Belaid

