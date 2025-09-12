Ligue 1-J05 : Voici le programme télé !

12-09-2025

Voici le programme des retransmissions TV des rencontres prévues samedi et dimanche pour le compte de la 5ème journée de Ligue 1 :

Samedi 13 septembre :
Stade Tunisien 16h00 Espérance Sportive de Tunis (Watania 1, Al Kass 4)
Union Sportive Monastirienne 16h00 Etoile Sportive du Sahel (Watania 2)
US Ben Guerdane 16h00 Club Athlétique Bizertin (Watania 2)

Dimanche 14 septembre :
Club Africain 16h00 Club Sportif Sfaxien (Watania 1, Al Kass 4)
AS Gabés 16h00 Espérance Sportive de Zarzis (Watania 2)

