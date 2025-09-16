Ligue 1-J06 : Le ST enchaîne, l’ES Tunis se reprend et la JSK surprend l’ESS

Trois matchs comptant pour la sixième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mardi.

À Rades, l’Espérance Sportive de Tunis a dominé l’ES Metlaoui sans forcer grâce à un but en début de match du nouvel arrivé Boualia et un autre de Jebri en deuxième période.

À Beja, le Stade Tunisien est allé chercher la victoire (1/2) face à des locaux qui s’enfoncent de plus en plus dans la zone sombre du classement.

À Sousse, la JS Kairouan a réalisé la sensation de cette journée en s’imposant (2/3) face à l’Etoile Sportive du Sahel.