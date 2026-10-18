Ligue 1-J06 : L’Etoile passe à Béja ! Première défaite pour le PSSE
La deuxième partie des rencontres de la 6ème journée de Ligue 1, disputée ce dimanche 18 octobre, a été marquée par la victoire de l’US Monastirienne face au PS Sakiet Eddaier (1-0), le succès de l’Etoile du Sahel à Béja (2-1) et la large victoire de l’AS Marsa contre l’ES Métlaoui (3-0).
Classement
1- US Ben Guerdane 14pts (6j)
2- Espérance de Tunis 12pts (5j)
3- US Monastirienne 12pts (6j)
4- PS Sakiet Eddaier 11pts (6j)
5- Club Africain 9pts (4j)
6- JS Omrane 9pts (6j)
7- Club Sportif Sfaxien 8pts (5j)
8- CA Bizertin 8pts (5j)
9- Stade Tunisien 7pts (4j)
10- Etoile du Sahel 7pts (5j)
11- Espérance de Zarzis 6pts (5j)
12- AS Marsa 5pts (5j)
13- CS Hammam-Lif 4pts (6j)
14- ES Métlaoui 3pts (6j)
15- Olympique de Béja 2pts (6j)
16- ES Hammam Sousse 1pts (6j)