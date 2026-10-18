Ligue 1-J06 : L’Etoile passe à Béja ! Première défaite pour le PSSE

La deuxième partie des rencontres de la 6ème journée de Ligue 1, disputée ce dimanche 18 octobre, a été marquée par la victoire de l’US Monastirienne face au PS Sakiet Eddaier (1-0), le succès de l’Etoile du Sahel à Béja (2-1) et la large victoire de l’AS Marsa contre l’ES Métlaoui (3-0).

Classement

1- US Ben Guerdane 14pts (6j)

2- Espérance de Tunis 12pts (5j)

3- US Monastirienne 12pts (6j)

4- PS Sakiet Eddaier 11pts (6j)

5- Club Africain 9pts (4j)

6- JS Omrane 9pts (6j)

7- Club Sportif Sfaxien 8pts (5j)

8- CA Bizertin 8pts (5j)

9- Stade Tunisien 7pts (4j)

10- Etoile du Sahel 7pts (5j)

11- Espérance de Zarzis 6pts (5j)

12- AS Marsa 5pts (5j)

13- CS Hammam-Lif 4pts (6j)

14- ES Métlaoui 3pts (6j)

15- Olympique de Béja 2pts (6j)

16- ES Hammam Sousse 1pts (6j)