Ligue 1-MAJ-J07 : La bonne affaire pour l’ES Tunis

Ce samedi 7 novembre, trois matches en retard comptant pour la 7e journée de Ligue 1 se sont disputés, redistribuant les cartes dans le haut du classement.

Entre opérations réussies, partages des points et duels sous tension, voici le résumé de cette mise à jour du calendrier :

Espérance de Tunis – US Monastirienne (1–0)

L’EST s’est imposée grâce à un but d’Imad Farraj à la 55e minute, réalisant une belle opération en prenant trois points e’avance sur le CA avant le derby.

Club Africain – PS Sakiet Eddaier (0–0)

Match nul et vierge entre les deux formations, le club de Sakiet Eddaier portant son total à 12 points.

Étoile du Sahel – CS Sfaxien (1–1)

Les deux équipes se sont neutralisées à Sousse. Ali Maaloul avait ouvert le score sur penalty pour le CSS (63e), avant l’égalisation rapide de Nizar Smichi pour l’ESS (66e). Les Sfaxiens ont terminé à dix après l’expulsion de Kevin Mundeko (77e). Au classement, le CSS totalise 10 points et l’ESS 8 points en six matches.