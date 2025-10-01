Ligue 1-J08 : L’EST balaye l’ASM ! CSS-USMO et ST-ESS sans vainqueurs

Trois matchs comptant pour la troisième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi.

L’Espérance Sportive de Tunis balayé l’Avenir Sportif de la Marsa. Les Sang et or se sont imposés sans fircer (3/0) grâce à Tougai, Danho et Jebri.

À Sfax, le CSS a fait match nul (0/0) avec l’Union Sportive de Monastir alors que le Stade Tunisien et l’Etoile Sportive du Sahel se sont quittés sur le score de parité (1/1).