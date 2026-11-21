Ligue 1-J08 : L’Etoile battue par l’USMo ! Victoires du CSS et du ST

La deuxième partie des rencontres de la 8ème journée de Ligue 1, disputée ce samedi 21 novembre, a été marquée par les victoires de l’US Monastirienne, du Stade Tunisien et du Club Sportif Sfaxien.

US Monastirienne 2-0 Etoile du Sahel (USMo : Raed Bouchniba 39 mn, Rayan Boukadida 45 mn)

Stade Tunisien 1-0 Club Athlétique Bizertin (ST : Mohamed Amine Khemissi 86 mn)

Club Sportif Sfaxien 2-1 JS Omrane (CSS : Jacques Mbé 33 mn, Ali Maaloul (P) 89 mn / JSO : Ouday Belhaj (P) 90+7 mn)