Ligue 1-J09 : Voici les arbitres désignés
La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront ce weekend les matches de la 9ème journée de Ligue 1 :
Vendredi 03 octobre :
AS Gabés 15h00 Club Africain
Arbitre : Nidhal Beltaief
Arbitre VAR : Amir Ayadi
ES Métlaoui 15h00 US Ben Guerdane
Arbitre : Houssem Ben Sassi
Arbitre VAR : Haythem Trabelsi
Samedi 04 octobre :
Stade Tunisien 15h00 Espérance Sportive de Zarzis
Arbitre : Fraj Abdellaoui
Arbitre VAR : Hamza Jaied
AS Soliman 15h00 Club Athlétique Bizertin
Arbitre : Bacem Belaid
Arbitre VAR : Montassar Belarbi
Olympique de Béja 15h00 AS Marsa
Arbitre : Amir Loucif
Arbitre VAR : Hosni Naili
Dimanche 05 octobre :
Espérance Sportive de Tunis 15h00 Etoile Sportive du Sahel
Arbitre : Khaled Gouider
Arbitre VAR : Oussema Ben Ishak
Union Sportive Monastirienne 15h00 JS Omrane
Arbitre : Sofiene Ouertani
Arbitre VAR : Majdi Bellagha
JS Kairouanaise 15h00 Club Sportif Sfaxien
Arbitre : Aymen Nasri
Arbitre VAR : Walid Mansri