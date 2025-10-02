Ligue 1-J09 : Voici les arbitres désignés

La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront ce weekend les matches de la 9ème journée de Ligue 1 :

Vendredi 03 octobre :

AS Gabés 15h00 Club Africain

Arbitre : Nidhal Beltaief

Arbitre VAR : Amir Ayadi

ES Métlaoui 15h00 US Ben Guerdane

Arbitre : Houssem Ben Sassi

Arbitre VAR : Haythem Trabelsi

Samedi 04 octobre :

Stade Tunisien 15h00 Espérance Sportive de Zarzis

Arbitre : Fraj Abdellaoui

Arbitre VAR : Hamza Jaied

AS Soliman 15h00 Club Athlétique Bizertin

Arbitre : Bacem Belaid

Arbitre VAR : Montassar Belarbi

Olympique de Béja 15h00 AS Marsa

Arbitre : Amir Loucif

Arbitre VAR : Hosni Naili

Dimanche 05 octobre :

Espérance Sportive de Tunis 15h00 Etoile Sportive du Sahel

Arbitre : Khaled Gouider

Arbitre VAR : Oussema Ben Ishak

Union Sportive Monastirienne 15h00 JS Omrane

Arbitre : Sofiene Ouertani

Arbitre VAR : Majdi Bellagha

JS Kairouanaise 15h00 Club Sportif Sfaxien

Arbitre : Aymen Nasri

Arbitre VAR : Walid Mansri