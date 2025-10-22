Ligue 1-J10 : Excellente opération pour le Stade Tunisien

22-10-2025

La 10ème journée de Ligue 1 tunisienne s’est clôturée ce mercredi avec trois affiches qui ont eu un impact direct sur le haut comme sur le bas du classement.

Si le Stade Tunisien confirme sa solidité en s’imposant à l’extérieur, l’Espérance de Tunis a été freinée à Zarzis, tandis que l’Olympique de Béja réalise un précieux succès à Sousse.

Espérance de Zarzis 0-0 Espérance de Tunis

Club Athlétique Bizertin 0-2 Stade Tunisien (ST : Amadou Dia Ndiaye 17 et 90+1 mn)

Etoile du Sahel 1-2 Olympique de Béja (ESS : Mohamed Hedi Bouslama 45 mn / OB : Islem Chalghoumi 23 mn, Mohamed Hedi Hadouchi (P) 83 mn)

