Ligue 1-J10 : Le classement général après CA-USMO

21-10-2025

Voici le classement général de la Ligue 1 après le match en retard de la 10ème journée disputé ce mardi :

1- Club Africain 22pts (10j)

2- Stade Tunisien 21pts (9j)

3- Espérance de Tunis 20pts (9j)

4- US Monastirienne 17pts (10j)

5- Espérance de Zarzis 16pts (9j)

6- Club Sportif Sfaxien 16pts (10j)

7- ES Métlaoui 15pts (10j)

8- JS Omrane 14pts (10j)

9- CA Bizertin 12pts (9j)

10- AS Marsa 10pts (10j)

11- JS Kairouanaise 10pts (10j)

12- Etoile du Sahel 9pts (9j)

13- US Ben Guerdane 8pts (10j)

14- AS Soliman 8pts (10j)

15- AS Gabés 7pts (10j)

16- Olympique de Béja 5pts (9j)

Fil d'actualités

CL-EURO : Avalanche de buts en ouverture de la deuxième journée

21-10-2025

Ligue 1-J10 : Le classement général après CA-USMO

21-10-2025

Le Club Africain domine l’USMo et s’empare de la tête d

21-10-2025

Formation rentrante du Club Africain face à l’USMo

21-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

CL-EURO : Avalanche de buts en ouverture de la deuxième journée

21-10-2025

Ligue 1-J10 : Le classement général après CA-USMO

21-10-2025

Le Club Africain domine l’USMo et s’empare de la tête du classement

21-10-2025

Formation rentrante du Club Africain face à l’USMo

21-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025