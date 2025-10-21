Ligue 1-J10 : Le classement général après CA-USMO
21-10-2025
Voici le classement général de la Ligue 1 après le match en retard de la 10ème journée disputé ce mardi :
1- Club Africain 22pts (10j)
2- Stade Tunisien 21pts (9j)
3- Espérance de Tunis 20pts (9j)
4- US Monastirienne 17pts (10j)
5- Espérance de Zarzis 16pts (9j)
6- Club Sportif Sfaxien 16pts (10j)
7- ES Métlaoui 15pts (10j)
8- JS Omrane 14pts (10j)
9- CA Bizertin 12pts (9j)
10- AS Marsa 10pts (10j)
11- JS Kairouanaise 10pts (10j)
12- Etoile du Sahel 9pts (9j)
13- US Ben Guerdane 8pts (10j)
14- AS Soliman 8pts (10j)
15- AS Gabés 7pts (10j)
16- Olympique de Béja 5pts (9j)