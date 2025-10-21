Ligue 1-J10 : Le classement général après CA-USMO

Voici le classement général de la Ligue 1 après le match en retard de la 10ème journée disputé ce mardi :

1- Club Africain 22pts (10j)

2- Stade Tunisien 21pts (9j)

3- Espérance de Tunis 20pts (9j)

4- US Monastirienne 17pts (10j)

5- Espérance de Zarzis 16pts (9j)

6- Club Sportif Sfaxien 16pts (10j)

7- ES Métlaoui 15pts (10j)

8- JS Omrane 14pts (10j)

9- CA Bizertin 12pts (9j)

10- AS Marsa 10pts (10j)

11- JS Kairouanaise 10pts (10j)

12- Etoile du Sahel 9pts (9j)

13- US Ben Guerdane 8pts (10j)

14- AS Soliman 8pts (10j)

15- AS Gabés 7pts (10j)

16- Olympique de Béja 5pts (9j)