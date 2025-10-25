Ligue 1-J11: Le Club Africain prend la tête du classement

La 11èmee journée de Ligue 1 a débuté ce samedi 25 octobre avec deux rencontres riches en intensité.

Le Club Africain s’est imposé logiquement sur la pelouse de la JS Kairouanaise (3-1) pour s’emparer de la tête du classement, tandis que l’ES Métlaoui a arraché une victoire précieuse face à l’AS Gabés (1-0) dans les ultimes instants du match.

JS Kairouanaise 1-3 Club Africain (JSK : Rayane Hamrouni 75 mn / CA : Houssem Hsan Romdhane 5 mn, Philippe Kinzumbi 68 mn, Bilel Ait Malek 74 mn)

ES Métlaoui 1-0 AS Gabés (ESM : Sameh Bouhajeb 90+3 mn)