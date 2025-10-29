Ligue 1-J11 : L’Etoile relève la tête ! ST-CSS et USMo-USBG sans buts

La 11ème journée de Ligue 1 s’est poursuivie ce mercredi avec trois rencontres riches en enseignements. Si l’Etoile du Sahel a retrouvé le sourire en s’imposant face à l’AS Marsa, le Stade Tunisien a été tenu en échec à domicile par le CS Sfaxien, tandis que l’US Monastirienne n’a pas su faire la différence face à l’US Ben Guerdane.

Stade Tunisien (R) 0-0 Club Sportif Sfaxien

AS Marsa 0-2 Etoile du Sahel (ESS : Mohamed Hedi Bouslama 63 mn, Raki Aouani 68 mn)

US Monastirienne (R) 0-0 US Ben Guerdane

Classement

1- Club Africain 25pts (11j)

2- Stade Tunisien 25pts (11j)

3- Espérance de Tunis 21pts (10j)

4- Espérance de Zarzis 20pts (11j)

5- US Monastirienne 18pts (11j)

6- ES Métlaoui 18pts (11j)

7- Club Sportif Sfaxien 17pts (11j)

8- JS Omrane 15pts (11j)

9- CA Bizertin 12pts (10j)

10- Etoile du Sahel 12pts (11j)

11- AS Marsa 10pts (11j)

12- JS Kairouanaise 10pts (11j)

13- US Ben Guerdane 9pts (11j)

14- AS Soliman 9pts (11j)

15- Olympique de Béja 8pts (11j)

16- AS Gabés 7pts (11j)