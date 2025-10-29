Ligue 1-J11 : L’Etoile relève la tête ! ST-CSS et USMo-USBG sans buts
La 11ème journée de Ligue 1 s’est poursuivie ce mercredi avec trois rencontres riches en enseignements. Si l’Etoile du Sahel a retrouvé le sourire en s’imposant face à l’AS Marsa, le Stade Tunisien a été tenu en échec à domicile par le CS Sfaxien, tandis que l’US Monastirienne n’a pas su faire la différence face à l’US Ben Guerdane.
Stade Tunisien (R) 0-0 Club Sportif Sfaxien
AS Marsa 0-2 Etoile du Sahel (ESS : Mohamed Hedi Bouslama 63 mn, Raki Aouani 68 mn)
US Monastirienne (R) 0-0 US Ben Guerdane
Classement
1- Club Africain 25pts (11j)
2- Stade Tunisien 25pts (11j)
3- Espérance de Tunis 21pts (10j)
4- Espérance de Zarzis 20pts (11j)
5- US Monastirienne 18pts (11j)
6- ES Métlaoui 18pts (11j)
7- Club Sportif Sfaxien 17pts (11j)
8- JS Omrane 15pts (11j)
9- CA Bizertin 12pts (10j)
10- Etoile du Sahel 12pts (11j)
11- AS Marsa 10pts (11j)
12- JS Kairouanaise 10pts (11j)
13- US Ben Guerdane 9pts (11j)
14- AS Soliman 9pts (11j)
15- Olympique de Béja 8pts (11j)
16- AS Gabés 7pts (11j)