Ligue 1-J12 : Le classement après les matchs de samedi
01-11-2025
Voici le classement général de la Ligue 1 après les premiers matches de la 12ème journée :
1- Club Africain 26pts (12j)
2- Stade Tunisien 25pts (11j)
3- Espérance de Tunis 24pts (11j)
4- Espérance de Zarzis 20pts (11j)
5- US Monastirienne 19pts (12j)
6- ES Métlaoui 18pts (12j)
7- Club Sportif Sfaxien 17pts (11j)
8- JS Omrane 15pts (11j)
9- Etoile du Sahel 15pts (12j)
10- CA Bizertin 12pts (11j)
11- US Ben Guerdane 12pts (12j)
12- AS Marsa 10pts (11j)
13- AS Soliman 10pts (12j)
14- JS Kairouanaise 10pts (12j)
15- Olympique de Béja 8pts (11j)
16- AS Gabés 8pts (12j)