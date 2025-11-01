Ligue 1-J12 : Le classement après les matchs de samedi

01-11-2025

Voici le classement général de la Ligue 1 après les premiers matches de la 12ème journée :

1- Club Africain 26pts (12j)

2- Stade Tunisien 25pts (11j)

3- Espérance de Tunis 24pts (11j)

4- Espérance de Zarzis 20pts (11j)

5- US Monastirienne 19pts (12j)

6- ES Métlaoui 18pts (12j)

7- Club Sportif Sfaxien 17pts (11j)

8- JS Omrane 15pts (11j)

9- Etoile du Sahel 15pts (12j)

10- CA Bizertin 12pts (11j)

11- US Ben Guerdane 12pts (12j)

12- AS Marsa 10pts (11j)

13- AS Soliman 10pts (12j)

14- JS Kairouanaise 10pts (12j)

15- Olympique de Béja 8pts (11j)

16- AS Gabés 8pts (12j)

