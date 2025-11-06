Ligue 1-J13 : L’Espérance gagne et met le CA dos au mur

La 13ème journée de Ligue 1 s’est clôturée ce jeudi avec deux derbies de la capitale aux destins bien contrastés. Tandis que l’Espérance de Tunis a largement dominé la JS Omrane (4-0), le duel entre le Club Africain et le Stade Tunisien s’est soldé sur un nul vierge (0-0).

Avec cette victoire, les Sang et or comptent désormais trois points d’avance sur le Club Africain qui les recevra ce dimanche à Rades en étant quasiment condamné à s’imposer pour garder le contact.

Voici le classement

1- Espérance de Tunis 30pts (13j)

2- Club Africain 27pts (13j)

3- Stade Tunisien 27pts (13j)

4- Espérance de Zarzis 20pts (12j)

5- Club Sportif Sfaxien 20pts (13j)

6- US Monastirienne 20pts (13j)

7- ES Métlaoui 19pts (13j)

8- Etoile du Sahel 18pts (13j)

9- JS Omrane 16pts (13j)

10- US Ben Guerdane 15pts (13j)

11- CA Bizertin 15pts (13j)

12- AS Marsa 13pts (12j)

13- JS Kairouanaise 13pts (13j)

14- AS Soliman 10pts (13j)

15- AS Gabés 8pts (13j)

16- Olympique de Béja 8pts (13j)