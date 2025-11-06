Ligue 1-J13 : L’Espérance gagne et met le CA dos au mur
La 13ème journée de Ligue 1 s’est clôturée ce jeudi avec deux derbies de la capitale aux destins bien contrastés. Tandis que l’Espérance de Tunis a largement dominé la JS Omrane (4-0), le duel entre le Club Africain et le Stade Tunisien s’est soldé sur un nul vierge (0-0).
Avec cette victoire, les Sang et or comptent désormais trois points d’avance sur le Club Africain qui les recevra ce dimanche à Rades en étant quasiment condamné à s’imposer pour garder le contact.
Voici le classement
1- Espérance de Tunis 30pts (13j)
2- Club Africain 27pts (13j)
3- Stade Tunisien 27pts (13j)
4- Espérance de Zarzis 20pts (12j)
5- Club Sportif Sfaxien 20pts (13j)
6- US Monastirienne 20pts (13j)
7- ES Métlaoui 19pts (13j)
8- Etoile du Sahel 18pts (13j)
9- JS Omrane 16pts (13j)
10- US Ben Guerdane 15pts (13j)
11- CA Bizertin 15pts (13j)
12- AS Marsa 13pts (12j)
13- JS Kairouanaise 13pts (13j)
14- AS Soliman 10pts (13j)
15- AS Gabés 8pts (13j)
16- Olympique de Béja 8pts (13j)