Ligue 1-J13 : Voici les arbitres des premiers matchs

La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront cette semaine les premiers matches de la 13ème journée de Ligue 1 :

Mardi 04 novembre :

AS Soliman 14h30 US Ben Guerdane

Arbitre : Seif Ouertani

Arbitre VAR : Amir Ayadi

JS Kairouanaise 14h30 AS Gabés

Arbitre : Sofiene Ouertani

Arbitre VAR : Amine Fgaier

Mercredi 05 novembre :

AS Marsa 14h30 Club Athlétique Bizertin

Arbitre : Hosni Naili

Arbitre VAR : Mehrez Melki

Olympique de Béja 14h30 Club Sportif Sfaxien

Arbitre : Badis Ben Salah

Arbitre VAR :Hamza Jaied

Etoile Sportive du Sahel 14h30 Espérance Sportive de Zarzis

Arbitre : Khalil Jarii

Arbitre VAR :Khaled Gouider

ES Métlaoui 14h30 Union Sportive Monastirienne

Arbitre : Jamel Dorai

Arbitre VAR : Haythem Trabelsi