Ligue 1-J13 : Voici les arbitres des premiers matchs

03-11-2025

La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront cette semaine les premiers matches de la 13ème journée de Ligue 1 :

Mardi 04 novembre :

AS Soliman 14h30 US Ben Guerdane

Arbitre : Seif Ouertani

Arbitre VAR : Amir Ayadi

JS Kairouanaise 14h30 AS Gabés

Arbitre : Sofiene Ouertani

Arbitre VAR : Amine Fgaier

Mercredi 05 novembre :

AS Marsa 14h30 Club Athlétique Bizertin

Arbitre : Hosni Naili

Arbitre VAR : Mehrez Melki

Olympique de Béja 14h30 Club Sportif Sfaxien

Arbitre : Badis Ben Salah

Arbitre VAR :Hamza Jaied

Etoile Sportive du Sahel 14h30 Espérance Sportive de Zarzis

Arbitre : Khalil Jarii

Arbitre VAR :Khaled Gouider

ES Métlaoui 14h30 Union Sportive Monastirienne

Arbitre : Jamel Dorai

Arbitre VAR : Haythem Trabelsi

Fil d'actualités

CL-AFR : L’Espérance dans le groupe D

03-11-2025

Coupe de la CAF : Voici les compositions des groupes

03-11-2025

Ligue 1-J13 : Voici les arbitres des premiers matchs

03-11-2025

Ligue 1 : Le programme de la treizième journée

03-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

CL-AFR : L’Espérance dans le groupe D

03-11-2025

Coupe de la CAF : Voici les compositions des groupes

03-11-2025

Ligue 1-J13 : Voici les arbitres des premiers matchs

03-11-2025

Ligue 1 : Le programme de la treizième journée

03-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025