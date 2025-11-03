Ligue 1-J13 : Voici les arbitres des premiers matchs
03-11-2025
La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront cette semaine les premiers matches de la 13ème journée de Ligue 1 :
Mardi 04 novembre :
AS Soliman 14h30 US Ben Guerdane
Arbitre : Seif Ouertani
Arbitre VAR : Amir Ayadi
JS Kairouanaise 14h30 AS Gabés
Arbitre : Sofiene Ouertani
Arbitre VAR : Amine Fgaier
Mercredi 05 novembre :
AS Marsa 14h30 Club Athlétique Bizertin
Arbitre : Hosni Naili
Arbitre VAR : Mehrez Melki
Olympique de Béja 14h30 Club Sportif Sfaxien
Arbitre : Badis Ben Salah
Arbitre VAR :Hamza Jaied
Etoile Sportive du Sahel 14h30 Espérance Sportive de Zarzis
Arbitre : Khalil Jarii
Arbitre VAR :Khaled Gouider
ES Métlaoui 14h30 Union Sportive Monastirienne
Arbitre : Jamel Dorai
Arbitre VAR : Haythem Trabelsi