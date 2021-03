Ligue 1 – J20 : Programme TV & Compos probables

Les trois derniers matchs de la 20ème journée de la Ligue 1 Professionnelle se joueront ce dimanche. L’AS Rejiche accueillera l’Espérance Sportive de Tunis et l’US Tataouine recevra l’Etoile Sportive du Sahel. Enfin, le Club Sportif Sfaxien sera opposé à l’Union Sportive de Ben Guerdane au stade Taieb Mhiri.

Programme TV :

13h00 : AS Rejiche – Espérance de Tunis : Wataneya 1

13h00 : US Tataouine – Etoile du Sahel : Wataneya 2

14h00 : CS Sfaxien – US Ben Guerdane : Wataneya 2

Compos probables :

ASR : Grayaâ, Sioud, Grayaâ, Ben Othman, Zaouali, Sioud, Khedher, Sioud, Lamti, Keita, Ben Salem.

EST : Ben Mustapha, Nagguez, Chetti (Ben Hamida), Yaâkoubi, Badrane, Coulibaly (Gbo), Ben Romdhane, Benguit, El Houni, Badri, Togui.

