Ligue 1-J21 : ESS – CA : Compos probables

La 21ème journée de la Ligue 1 Professionnelle se jouera ce mercredi. Le choc, l’Espérance de Tunis et le CS Sfaxien, a été reporté à une date ultérieure. L’autre choc entre l’Etoile du Sahel et le Club Africain aura lieu au stade de Hammam-Sousse à partir de 14h00.

Dans les autres matchs, l’AS Soliman et le CA Bizertin receveront, respectivement, la JS Kairouan et l’Olympique de Beja. Le Stade Tunisien se déplacera à Metlaoui, l’US Ben Guerdane accueillera l’US Tataouine et l’US Monastir sera opposée à l’AS Rejiche.

Compos probables :

ESS : Gabsi, Kechrida, Benayada, Harrabi, Ben Ouannes, Sfaxi, Lahmer, Meziani, Karmani, Ben Amor, Aouji.

CA : Dkhili, Iffa, Laâbidi, Agrebi, Abderrazzek, Ben Yahia, Khalil, Kassab, Taoues, Chamakhi, Compaoré.

GnetNews