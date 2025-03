Ligue 1-J24 : L’Espérance et le CA en échec

Quatre matchs comptant pour la 24eme journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce samedi.

A Rades, l’Espérance de Tunis a longtemps été menée au score par l’USBG qui a trouvé la faille dès la onzième minute suite à une maladresse de Jelassi. Les Sang et or ne sont parvenus à égaliser qu’en toute fin de match suite à un pénalty accordé après la consultation de la VAR et transformé par Belaïli.

Ce faux pas des Espérantistes n’a pas été exploité par le Club Africain. Les joueurs de Bettoni n’ont obtenu que le point du match nul (0/0) de leur déplacement chez l’AS Solimane.

C’est le même score qui a scellé le match entre l’US Tataouine et le CS Sfaxien. La seule victoire est celle du CA Bizertin qui s’est imposé (2/0) face à l’AS Gabes.

GnetNews