Ligue 1 : La VAR utilisée à partir de la cinquième journée

21-08-2025

Moez Mestiri, porte-parole de la Fédération tunisienne de football, a indiqué, dans une déclaration à la TAP, que la fédération déploie ses efforts afin de faire parvenir le matériel nécessaire à l’Assistance Vidéo à l’Arbitrage (VAR), dans un délai ne dépassant pas les dix jours.

Il a assuré que la VAR sera installée dans les stades et sera mise en place, à partir de la cinquième journée du championnat professionnel de Ligue 1, prévue les 12 et 13 septembre 2025

