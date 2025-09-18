Ligue 1 : Le classement après la sixième journée

Voici le classement général de la Ligue 1 après la 6ème journée :

1- Stade Tunisien 14pts (6j)

2- Espérance de Zarzis 13pts (6j)

3- Club Africain 13pts (6j)

4- Espérance de Tunis 11pts (6j)

5- US Monastirienne 10pts (6j)

6- JS Kairouanaise 10pts (6j)

7- Club Sportif Sfaxien 8pts (6j)

8- CA Bizertin 8pts (6j)

9- ES Métlaoui 8pts (6j)

10- AS Marsa 7pts (6j)

11- JS Omrane 7pts (6j)

12- Etoile du Sahel 5pts (6j)

13- US Ben Guerdane 5pts (6j)

14- AS Gabés 5pts (6j)

15- AS Soliman 4pts (6j)

16- Olympique de Béja 2pts (6j)