Ligue 1 : Le classement après la sixième journée
18-09-2025
Voici le classement général de la Ligue 1 après la 6ème journée :
1- Stade Tunisien 14pts (6j)
2- Espérance de Zarzis 13pts (6j)
3- Club Africain 13pts (6j)
4- Espérance de Tunis 11pts (6j)
5- US Monastirienne 10pts (6j)
6- JS Kairouanaise 10pts (6j)
7- Club Sportif Sfaxien 8pts (6j)
8- CA Bizertin 8pts (6j)
9- ES Métlaoui 8pts (6j)
10- AS Marsa 7pts (6j)
11- JS Omrane 7pts (6j)
12- Etoile du Sahel 5pts (6j)
13- US Ben Guerdane 5pts (6j)
14- AS Gabés 5pts (6j)
15- AS Soliman 4pts (6j)
16- Olympique de Béja 2pts (6j)