Ligue 1 : Le classement après les matchs de jeudi

11-09-2025

Voici le classement général de la Ligue 1 après les premiers matches de la cinquième journée disputés ce jeudi :

1- Espérance de Zarzis 10pts (4j)

2- Club Africain 9pts (4j)

3- Espérance de Tunis 8pts (4j)

4- Stade Tunisien 8pts (4j)

5- ES Métlaoui 8pts (5j)

6- JS Omrane 7pts (5j)

7- JS Kairouanaise 7pts (5j)

8- US Monastirienne 6pts (4j)

9- US Ben Guerdane 5pts (4j)

10- AS Gabés 5pts (4j)

11- Club Sportif Sfaxien 4pts (4j)

12- Etoile du Sahel 4pts (4j)

13- AS Marsa 4pts (5j)

14- AS Soliman 4pts (5j)

15- CA Bizertin 2pts (4j)

16- Olympique de Béja 2pts (5j)

