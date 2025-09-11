Ligue 1 : Le classement après les matchs de jeudi
11-09-2025
Voici le classement général de la Ligue 1 après les premiers matches de la cinquième journée disputés ce jeudi :
1- Espérance de Zarzis 10pts (4j)
2- Club Africain 9pts (4j)
3- Espérance de Tunis 8pts (4j)
4- Stade Tunisien 8pts (4j)
5- ES Métlaoui 8pts (5j)
6- JS Omrane 7pts (5j)
7- JS Kairouanaise 7pts (5j)
8- US Monastirienne 6pts (4j)
9- US Ben Guerdane 5pts (4j)
10- AS Gabés 5pts (4j)
11- Club Sportif Sfaxien 4pts (4j)
12- Etoile du Sahel 4pts (4j)
13- AS Marsa 4pts (5j)
14- AS Soliman 4pts (5j)
15- CA Bizertin 2pts (4j)
16- Olympique de Béja 2pts (5j)