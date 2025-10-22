Ligue 1 : Le classement général après la dixième journée

Voici le classement général de la Ligue 1 après les derniers matches en retard de la 10ème journée :

1- Stade Tunisien 24pts (10j)

2- Club Africain 22pts (10j)

3- Espérance de Tunis 21pts (10j)

4- US Monastirienne 17pts (10j)

5- Espérance de Zarzis 17pts (10j)

6- Club Sportif Sfaxien 16pts (10j)

7- ES Métlaoui 15pts (10j)

8- JS Omrane 14pts (10j)

9- CA Bizertin 12pts (10j)

10- AS Marsa 10pts (10j)

11- JS Kairouanaise 10pts (10j)

12- Etoile du Sahel 9pts (10j)

13- US Ben Guerdane 8pts (10j)

14- AS Soliman 8pts (10j)

15- Olympique de Béja 8pts (10j)

16- AS Gabés 7pts (10j)