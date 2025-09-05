Ligue 1 : Le nouveau programme de la cinquième journée
La Ligue Nationale de Football Professionnel a apporté un changement au programme des matches de la 5ème journée.
L’un des chocs de cette journée qui opposera le Club Africain au Club Sportif Sfaxien a été reporté du vendredi 12 septembre au dimanche 14 septembre.
Voici le nouveau programme des matches :
Jeudi 11 septembre :
AS Soliman 16h00 Olympique de Béja
JS Kairouanaise 16h00 AS Marsa
ES Métlaoui 16h00 JS Omrane
Samedi 13 septembre :
Stade Tunisien 16h00 Espérance Sportive de Tunis
Union Sportive Monastirienne 16h00 Etoile Sportive du Sahel
US Ben Guerdane 16h00 Club Athlétique Bizertin
Dimanche 14 septembre :
Club Africain 16h00 Club Sportif Sfaxien
AS Gabés 16h00 Espérance Sportive de Zarzis