Ligue 1 : Le nouveau programme de la cinquième journée

La Ligue Nationale de Football Professionnel a apporté un changement au programme des matches de la 5ème journée.

L’un des chocs de cette journée qui opposera le Club Africain au Club Sportif Sfaxien a été reporté du vendredi 12 septembre au dimanche 14 septembre.

Voici le nouveau programme des matches :

Jeudi 11 septembre :

AS Soliman 16h00 Olympique de Béja

JS Kairouanaise 16h00 AS Marsa

ES Métlaoui 16h00 JS Omrane

Samedi 13 septembre :

Stade Tunisien 16h00 Espérance Sportive de Tunis

Union Sportive Monastirienne 16h00 Etoile Sportive du Sahel

US Ben Guerdane 16h00 Club Athlétique Bizertin

Dimanche 14 septembre :

Club Africain 16h00 Club Sportif Sfaxien

AS Gabés 16h00 Espérance Sportive de Zarzis