Ligue 1 : Le programme de la troisième journée

Les matchs de la troisième journée de la Ligue 1 Professionnelle auront lieu le samedi 22 octobre et le dimanche 23 octobre. Toutes les rencontres débuteront à partir de 14h30. Voici le programme complet :

Samedi 22 octobre

Stade Tunisien – Espérance de Tunis

CA Bizertin – ESH Sousse

CS Chebba – US Tataouine

Dimanche 23 octobre

Olympique de Beja – EOS Bouzid

AS Rejiche – US Ben Guerdane

ES Metlaoui – US Monastir

