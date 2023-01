Ligue 1 : Les arbitres de la douzième journée

La Direction Nationale d’Arbitrage a dévoilé les noms des arbitres qui dirigeront ce jeudi 02 février les matches de la 12ème journée en Ligue 1 :

Groupe A :

ES Tunis – Club Athlétique Bizertin : Achraf Harakati

Stade Tunisien – Etoile Sportive du Sahel : Majdi Belhaj Ali

Club Sportif Sfaxien – US Tataouine : Sadok Selmi

ES Hammam Sousse – CS Chebba : Naim Hosni

Groupe B :

US Ben Guerdane – Club Africain : Amir Loussif

AS Rejiche – Olympique de Béja : Mahmoud Ksiaa

Olympique Sidi Bouzid – US Monastir : Jalel Sahbani

AS Soliman – ES Metlaoui : Walid Jeridi

GnetNews