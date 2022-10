Ligue 1 : Les arbitres de la premiÃ¨re journÃ©e

Ligue 1 : Les arbitres de la première journée

La saison 2022/2023 de la Ligue 1 Professionnelle débutera officiellement ce vendredi 7 octobre. La Direction nationale d’arbitrage a dévoilé les noms des arbitres qui dirigeront les rencontres au programme aujourd’hui et demain. Voici les désignations.

Vendredi 7 octobre

US Ben Guerdane – EOS Bouzid : Walid Jeridi

AS Rejiche – AS Solimane : Nidhal Letaïef

Samedi 8 octobre

CS Chebba – CA Bizertin : Haythem Guirat

ES Sahel – US Tataouine : Houssem Boulaâres

Stade Tunisien – ESH Sousse : Hatem Baraketi

GnetNews