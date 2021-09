Ligue 1 : L’ES Zarzis disputera les barrages

L’Espérance Sportive de Zarzis disputera les barrages de la Ligue 1 Professionnelle avec le Stade Tunisien, la Jeunesse Sportive Kairouanaise et le CO Medenine. Les Sudistes ont arraché leur qualification grâce à leur victoire, mercredi après-midi à Tataouine, face au Stade Gabesien 2 à 1. Les buts zarzissiens ont été inscrits par Haroun Ayari (15′ et 74′). L’unique but de l’ASG a été marqué par Houcine Mansour (50′).

