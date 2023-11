Ligue 1 : L’EspÃ©rance s’impose Ã  Bizerte

Ligue 1 : L’Espérance s’impose à Bizerte

Au terme du match en retard, comptant pour la septième journée de la Ligue 1 Professionnelle, l’Espérance Sportive de Tunis s’est imposée sur le terrain du stade 15 Octobre face au Club Athlétique Bizertin (0/2). Ferchichi a donné l’avantage aux Sang et or suite à un but contre son camp et Sasse a fait le break peu avant la mi-temps. Voici le classement.

Voici le classement général du groupe B en Ligue 1 avant le match en retard de la 7ème journée qui sera disputé cet après midi à Bizerte :

1- Union S. Monastirienne 16 pts (7j)

2- Espérance S. de Tunis 16 pts (5j)

3- Club Sportif Sfaxien 13 pts (8j)

4- Etoile S. Métlaoui 9 pts (7j)

5- US Tataouine 6 pts (7j)

6- Club A. Bizertin 6 pts (7j)

7- Avenir S. Marsa 2 pts (7j)