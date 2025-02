Ligue 1 : L’EspÃ©rance solide au poste ! L’ESS passe au Bardo

Ligue 1 : L’Espérance solide au poste ! L’ESS passe au Bardo

Menée (0/2) après 25 minutes de jeu, l’Espérance Sportive de Tunis a renversé l’ES Zarzis. Les joueurs de Reghecampf ont d’abord réduit le score suite à un pénalty transformé par Belaïli. L’Algérien a ensuite été passeur décisif pour Jebri qui a remis les deux équipes à égalité. En deuxième période, Ogbelu et Tougai ont offert la victoire aux Sang et or. Score final (4/2).

Au Bardo, l’Etoile du Sahel a fait le plein. Les joueurs de Mkacher rentrent à Sousse avec une précieuse victoire (1/3) qui les garde au contact de l’EST. L’ouverture du score par Aouani a été suivie par l’égalisation de Mugisah sur pénalty. Par la suite l’ESS a doublé le score grâce à un pénalty transformé par Abid et Souissi a bouclé le sore à un quart d’heure de la fin. Score final (1/3).

Le dernier match a opposé l’US Tataouine à l’US Ben Guerdane. Les locaux l’ont emporté (2/1).

GnetNews