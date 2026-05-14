Ligue 1 : L’EST sauve sa saison, le CSS en C3 ! La JSK reléguée

14-05-2026

Cinq matchs comptant pour la dernière journée de la Ligue 1 Professionnelle en été disputés ce jeudi.

A Rades, le Club Africain a été mené au score par l’Olympique de Béja qui a marqué à l’heure de jeu par Mbarek avant d’égaliser sept minutes plus tard grâce à Khan. Les Clubistes terminent avec 66 points au compteur alors que l’OB sauve sa saison et obtient le maintien.

À Ben Guerdane, l’ES Tunis est allée s’imposer (0/1). Une précieuse victoire qui le propulse en ligue des champions d’Afrique. L’unique but de la rencontre a été marqué par Rafiaa à la 38eme minute.

À Sfax, le CSS a dominé l’Etoile (3/1) grâce à un doublé de Maaloul et une réalisation de Ben Ali. Les Noirs et blancs disputeront la prochaine coupe de la CAF en compagnie du Stade Tunisien.

Les autres résultats 

US Monastir 3 AS Soliman 0

ES Metlaoui 0 JS Kairouan 0

 

 

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