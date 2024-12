Ligue 1 : L’USMo reprend la tÃªte ! L’EspÃ©rance continue Ã  grimper

Ligue 1 : L’USMo reprend la tête ! L’Espérance continue à grimper

L’Union Sportive de Monastir a repris la tête du classement de la Ligue 1 Professionnelle après avoir dominé le Stade Tunisien (1/0) dans le cadre de la treizième journée. L’unique but du match a été inscrit par Mastouri à la 38ème minute. Les Stadistes glissent à la troisième place du classement avec 27 points.

A Sfax, l’ES Tunis s’est imposée (0/1) grâce à Konate à dix minutes de la fin du match contre le CS Sfaxien. Ce succès permet aux Sang et or de grimper à la quatrième place avec 26 points alors que les Noirs et blancs restent huitièmes.

A Gafsa, l’EGSG a mis fin à la série des victoires de l’ES Sahel en lui imposant le match nul (1/1), alors que l’Olympique de Béja a concédé une nouvelle défaite face à l’ES Metlaoui (0/1).

Lors de la prochaine journée, le Club Africain ira défier l’ES Sahel. Le CS Sfaxien affrontera le CA Bizertin. L’Espérance de Tunis recevra l’Olympique de Béja. Le Stade Tunisien accueillera l’US Tataouine et l’USMo ira chez l’ES Metlaoui.

Classement

1- US Monastirienne 29pts (13j)

2- Club Africain 28pts (13j)

3- Stade Tunisien 27pts (13j)

4- Espérance de Tunis 26pts (13j)

5- Espérance de Zarzis 25pts (13j)

6- Etoile du Sahel 21pts (13j)

7- Olympique de Béja 18pts (13j)

8- Club Sportif Sfaxien 17pts (13j)

9- ES Métlaoui 17pts (13j)

10- JS Omrane 14pts (13j)

11- AS Gabés 13pts (13j)

12- US Ben Guerdane 12pts (13j)

13- AS Soliman 12pts (13j)

14- CA Bizertin 8pts (13j)

15- US Tataouine 7pts (13j)

16- EGS Gafsa 5pts (13j)

GnetNews