Ligue 1-MAJ-J02 : L’USMo balaye le CA ! Nul du CSS

Deux matchs comptant pour la deuxième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi. A Monastir, l’USMo a largement dominé le Club Africain (3/0). Les buts ont été inscrits par Chikhaoui, auteur d’un doublé, ainsi que son coéquipier Bouziane.

Au Stade Mhiri, le Club Sportif Sfaxien a évité la défaite de justesse face au Stade Tunisien. Houssine Ali a égalisé pour les Noirs et Blancs à la 94ème minute, après avoir été en retard suite au but d’Oussema Fraj pour les visiteurs.

Classement :

Groupe A :

1- Etoile S. Sahel 13

2- Espérance S. de Tunis 11

3- Stade Tunisien 7

4- CS Chebba 7

5- ES Hammam Sousse 7

6- US Tataouine 6

7- Club A. Bizertin 5

8- Club Sportif Sfaxien 3

Groupe B :

1- Union S. Monastirienne 13

2- US Ben Guerdane 12

3- Olympique de Béja 11

2- AS Soliman 9

5- AS Rejiche 6

6- Etoile S. Metlaoui 6

7- Olympique Sidi Bouzid 5

8- Club Africain 2