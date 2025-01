Ligue 1-MAJ-J15 : L’EST passe à Monastir ! L’ESS domine le CSS

Deux matchs comptant pour la quinzième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce dimanche. A Monastir, l’Espérance a dominé l’USMo (0/2) grâce à Belaïli et Bouchniba. C’est la première défaite des Usémistes depuis le début de la saison. Cette victoire des Sang et or les place à la cinquième position avec 30 points. L’USMo reste deuxième avec 33 points.

Dans l’autre match, l’Etoile du Sahel a dominé le CS Sfaxien (0/1). Les joueurs de Mkacher se sont imposés (0/1), but inscrit pas Oussema Abid à la 33ème minute. L’ESS est quatrième avec 33 points. Les Noirs et blancs occupent la neuvième place avec 18 points.

GnetNews