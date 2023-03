Ligue 1-Play-offs-J02 : Le CA et le CSS se neutralisent

Le choc au sommet de la deuxième journée de la phase des play-offs de la Ligue 1 Professionnel entre le Club Africain et le Clib Sportif Sfaxien s’est terminé sur le score de parité (0/0). Les Rouges et Blancs restent à la quatrième place du classement avec cinq points. Les Noirs et Blancs sont derniers avec seulement deux points au compteur.

GnetNews