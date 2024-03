Ligue 1-Play-out : Résultats et classement après les matchs de dimanche

Voici les résultats des matchs des play-offs de ce dimanche :

AS Soliman 1-3 US Tataouine

US Ben Guerdane 0-1 Olympique de Béja

Classement :

1- Club A. Bizertin 17 pts (6j)

2- US Tataouine 14 pts (6j)

3- Olympique de Béja 14 pts (6j)

4- Etoile S. Métlaoui 10 pts (6j)

5- AS Soliman 9 pts (6j)

6- EGS Gafsa 9 pts (6j)

7- US Ben Guerdane 9 pts (6j)

8- Avenir S. Marsa 3 pts (6j)