Ligue 1-PO-J01 : L’Espérance et l’USMo s’imposent

L’Espérance de Tunis et l’USMo ont répondu, ce jeudi aux victoire de l’ES Sahel et du Club Africain. Les Sang et or sont allés s’imposer sur le terrain de l’US Ben Guerdane (1/2) grâce à un doublé d’Anis Badri après avoir été menés au score suite à la réalisation d4amine Chaâbane.

D’autre part, l’USMo a dominé l’US Tataouine au stade Ben Jannet (1/0). La seul but de la rencontre a été inscrit par Zied Aloui à la 33ème minute. Voici le classement.

1- Espérance Sportive de Tunis 7 pts (1j)

2- US Monastir 7 pts (1j)

3- Etoile Sportive du Sahel 6 pts (1j)

4- Club Africain 4 pts (1j)

5- US Ben Guerdane 3 pts (1j)

6- US Tataouine 2 pts (1j)

7- Olympique de Béja 2 pts (1j)

8- Club Sportif Sfaxien 1 pt (1j)