Ligue 1 Professionnelle : Voici le calendrier des play-offs

La cérémonie du tirage au sort de la phase des play-offs de la Ligue 1 Professionnelle a eu lieu lundi soir durant l’émission Attessiaa Sport. Les matchs se dérouleront aux stades de Rades, Sfax et Monastir. Voici le calendrier.

1ère journée (Aller 28 et 29 avril / retour 28 et 29 mai)

ES Tunis – CS Sfaxien

US Monastir – Club Africain

US Ben Guerdane – ES Sahel

2ème journée (Aller 1er et 4 mai / retour le 18 et 19 juin)

ES Tunis – US Monastir

US Ben Guerdane – Club Africain

ES Sahel – CS Sfaxien

3ème journée (Aller 7 et 8 mai / Retour le 22 et 23 juin)

ES Sahel – US Monastir

Club Africain – ES Tunis

CS Sfaxien – US Ben Guerdane

4ème journée (Aller le 14 et 15 mai / retour le 26 juin)

ES Sahel – ES Tunis

CS Sfaxien – Club Africain

US Monastir – US Ben Guerdane

5ème journée (Aller le 21 et 22 mai / Retour le 30 juin)

US Ben Guerdane – ES Tunis

US Monastir – CS Sfaxien

Club Africain – ES Sahel

