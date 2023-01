Ligue 1 Professionnelle : Voici le nouveau calendrier du reste de la saison

La Ligue Nationale de Football Professionnel a dévoilé le programme de la phase retour du championnat de Ligue 1 et le calendrier de play-off. Voici les détails.

Phase retour :

8ème journée : 18 et 19 janvier

9ème journée : 22 et 23 janvier

10ème journée : 25 et 26 janvier

11ème journée : 28 et 29 janvier

12ème journée : 01 et 02 février

13ème journée : 04 et 05 février

14ème journée : 08 février

Play-off :

1ère journée : 01er mars

2ème journée : 17 mars

3ème journée : 01er avril

Rattrapage 3ème journée : 05 avril

4ème journée : 08 et 09 avril

5ème journée : 12 avril

6ème journée : 16 avril

7ème journée : 19 avril

Phase de play-out :

1ère journée : 11 et 12 mars

2ème journée : 18 et 19 mars

3ème journée : 25 et 26 mars

4ème journée : 01 et 02 avril

5ème journée : 08 et 09 avril