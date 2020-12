Ligue 1 : Programme TV de la 4ème journée

Voici le programme TV des matchs prévus ce weekend dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue 1 Professionnelle :

Samedi 26 décembre :

14h00 : CA Bizertin – AS Soliman : Wataneya 2

14h00 : Club Africain – US Tataouine : Wataneya 1

Dimanche 27 décembre :

14h00 : US Ben Guerdane – Espérance de Tunis : Wataneya 2

14h00 : Stade Tunisien – AS Rejiche

14h00 : Etoile du Sahel – US Monastir : Wataneya 1

14h00 : ES Metlaoui – JS Kairouan

