Ligue 1 : Voici le classement après les matchs de mercredi
27-08-2025
Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la quatrième journée disputés ce mercredi :
1- Espérance de Zarzis 9pts (3j)
2- Club Africain 9pts (4j)
3- Stade Tunisien 8pts (4j)
4- ES Métlaoui 7pts (4j)
5- JS Omrane 6pts (3j)
6- US Monastirienne 6pts (4j)
7- Espérance de Tunis 5pts (3j)
8- AS Gabés 5pts (3j)
9- US Ben Guerdane 4pts (3j)
10- AS Marsa 4pts (4j)
11- JS Kairouanaise 4pts (4j)
12- CA Bizertin 2pts (4j)
13- Olympique de Béja 2pts (4j)
14- Club Sportif Sfaxien 1pt (3j)
15- AS Soliman 1pt (3j)
16- Etoile du Sahel 1pt (3j)