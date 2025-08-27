Ligue 1 : Voici le classement après les matchs de mercredi

Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la quatrième journée disputés ce mercredi :

1- Espérance de Zarzis 9pts (3j)

2- Club Africain 9pts (4j)

3- Stade Tunisien 8pts (4j)

4- ES Métlaoui 7pts (4j)

5- JS Omrane 6pts (3j)

6- US Monastirienne 6pts (4j)

7- Espérance de Tunis 5pts (3j)

8- AS Gabés 5pts (3j)

9- US Ben Guerdane 4pts (3j)

10- AS Marsa 4pts (4j)

11- JS Kairouanaise 4pts (4j)

12- CA Bizertin 2pts (4j)

13- Olympique de Béja 2pts (4j)

14- Club Sportif Sfaxien 1pt (3j)

15- AS Soliman 1pt (3j)

16- Etoile du Sahel 1pt (3j)