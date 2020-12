Ligue 1 : Voici le programme de la 2Ã¨me journÃ©e

Ligue 1 : Voici le programme de la 2ème journée

La deuxième journée de la Ligue 1 Professionnelle aura lieu ce weekend. Le choc entre l’Union Sportive Monastirienne et l’Espérance Sportive de Tunis se jouera dimanche à partir de 14h00 au stade Mustapha Ben Jannet.

Voici le programme :

Samedi 12 décembre :

14h00 : US Ben Guerdane – AS Soliman

14h00 : Club Africain – AS Rejiche

14h00 : Etoile du Sahel – ES Metlaoui

Dimanche 13 décembre :

14h00 : US Monastir – Espérance de Tunis

14h00 : US Tataouine – CS Sfaxien

14h00 : Stade Tunisien – CA Bizertin

GnetNews