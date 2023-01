Ligue 1 : Voici le programme de la huitième journée

La LNFP a dévoilé le programme de la huitième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Voici les détails.

Groupe A :

Mercredi 17 janvier (14h)

Club Sportif Sfaxien – Espérance Sportive de Tunis

US Tataouine – Etoile Sportive du Sahel

Club Athlétique Bizertin – CS Chebba

ES Hammam-Sousse – Stade Tunisien

Groupe B :

Jeudi 18 janvier (14h)

Club Africain – ES Métlaoui

US Monastir – Olympique de Béja

AS Soliman – AS Rejiche

Olympique Sidi Bouzid – US Ben Guerdane (Huis clos)

GnetNews