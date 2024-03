Ligue 1 : Voici le programme de la septième journée des play-out

Les matches de la septième journée de la phase de play-out en Ligue 1 auront lieu selon le programme suivant :

AS Marsa – US Ben Guerdane

ES Metlaoui – AS Soliman

US Tataouine – Club Athlétique Bizertin

Olympique de Béja – EGS Gafsa

Les matches de cette 7ème journée seront disputés les 13 et 14 avril.

Classement :

1- CA Bizertin 17 pts (6j)

2- US Tataouine 14 pts (6j)

3- Olympique de Béja 14 pts (6j)

4- ES Metlaoui 10 pts (6j)

5- AS Soliman 9 pts (6j)

6- EGS Gafsa 9 pts (6j)

7- US Ben Guerdane 9 pts (6j)

8- AS Marsa 3 pts (6j)