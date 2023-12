Ligue 2 : Classement des groupes A et B après la dixième journée

Voici le classement général des groupes A et B en Ligue 2 après les matches de la 10ème journée disputés ce samedi :

Groupe A :

1- Jendouba Sport 22 pts (9j)

2- JS Omrane 21 pts (9j)

3- CS Hammam-Lif 17 pts (8j)

4- CS Korba 17 pts (9j)

5- ES Rades 16 pts (9j)

6- CS Msaken 12 pts (9j)

7- JS Kairouanaise 10 pts (9j)

8- ES Hammam Sousse 10 pts (9j)

9- AS Ariana 9 pts (8j)

10- AS Oued Ellil 9 pts (9j)

11- CS Tabarka 7 pts (10j)

12- Kalaa Sport 5 pts (9j)

13- SC Ben Arous 5 pts (9j)

Groupe B :

1- CS Chebba 21 pts (10j)

2- ES Zarzis 20 pts (9j)

3- AS Gabés 18 pts (8j)

4- ES Jerba 14 pts (8j)

5- Stade Gabesien 13 pts (9j)

6- ES Rogba Tataouine 10 pts (8j)

7- El Makarem Mehdia 10 pts (8j)

8- SC Moknine 10 pts (9j)

9- Olympique Médenine 9 pts (8j)

10- Olympique Sidi Bouzid 9 pts (9j)

11- OC Kerkennah 5 pts (8j)

12- AS Jelma 5 pts (9j)

13- AS Rejiche 2 pts (9j)