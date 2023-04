Ligue 2-Gr A-J17 : RÃ©sultats et classement

Ligue 2-Gr A-J17 : Résultats et classement

Voici les résultats et le classement à l’issue des rencontres de la 17ème journée du groupe A en Ligue 1 disputés ce jeudi :

AS Mehamedia 0-3 AS Marsa

JS Kairouanaise 2-0 ES Rades

CS Bembla 2-2 CS Korba

AS Gabés 2-0 ES Rogba

AS Oued Ellil 0-0 Jendouba Sport

Classement :

1- AS Marsa 38 pts (17j)

2- JS Kairouanaise 33 pts (17j)

3- CS Korba 24 pts (17j)

4- ES Rogba Tataouine 23 pts (17j)

5- Jendouba Sport 21 pts (17j)

6- ES Jerba 20 pts (16j)

7- Olympique Médenine 20 pts (16j)

8- AS Oued Ellil 20 pts (17j)

9- AS Gabes 20 pts (17j)

10- ES Rades 19 pts (17j)

11- AS Mehamedia 17 pts (17j)

12- CS Bembla 14 pts (17j)