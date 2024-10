L’Iran affirme que la mort de Yahya Sinouar renforcera la résistance palestinienne

L’Iran, fervent soutien du mouvement palestinien Hamas, a déclaré jeudi soir que l’assassinat de son chef Yahya Sinouar par les forces israéliennes dans la bande de Gaza allait « renforcer l’esprit de résistance » en vue de la « libération » des territoires occupés.

Dans un message publié sur son compte X, la Mission de l’Iran auprès des Nations unies à New York a affirmé que Sinouar deviendrait « un modèle pour la jeunesse et les enfants qui poursuivront le chemin de la libération de la Palestine ». Le communiqué souligne que tant que l’occupation et l’agression se poursuivront, la résistance continuera.

Il convient de rappeler que l’Autorité de radiodiffusion israélienne a annoncé l’assassinat de Yahya Sinouar à Gaza, en précisant que l’armée israélienne avait diffusé des photos de l’opération menée à Rafah.

