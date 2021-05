L’Iran invite la Tunisie à une réunion de crise du comité de la Palestine, au sein de l’OCI

Le président de l’Assemblée consultative islamique d’Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a adressé une invitation au président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, à se rendre à une réunion de crise du Comité de la Palestine, de l’Union parlementaire des pays membres, à l’organisation de la Coopération islamique (OCI) qui se tiendra la semaine prochaine.

Ghannouchi a reçu, hier lundi, une communication téléphonique de Bagher Ghalibaf, où « il a été question des évolutions dans les territoires palestiniens occupés, des exactions contre les civils innocents, ainsi que de la répression et la déportation entamées depuis le Ramadan, et qui se poursuivent jusqu’aujourd’hui, faisant fi des traités internationaux ; provoquant un grand nombre de martyrs et de blessés, notamment parmi les enfants et les femmes ».

Le président de l’Assemblée a affirmé la « totale solidarité de la Tunisie avec le peuple palestinien, et son refus des violations, crimes et pratiques inhumaines, commis contre le peuple palestinien désarmé, en violation des résolutions de la légalité internationale ».

Ghannouchi a appelé à intensifier l’action conjointe pour la défense de la Palestine et d’el-Aqsa, étant la cause islamique centrale.

Le président du parlement iranien a dit son estime de « la position constante de la Tunisie envers la cause palestinienne », saluant les efforts menés par notre pays « pour mobiliser le soutien international, défendre le peuple palestinien, et appuyer ses efforts légitimes, en prime l’instauration de son Etat indépendant, et sa capitale al-Quds el-Sherif ».

Gnetnews