L’ISIE lance la période exceptionnelle de mise à jour du registre électoral

L’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) a annoncé le début d’une période exceptionnelle dédiée à la mise à jour du registre électoral. Celle-ci commencera le lundi 12 août et se prolongera jusqu’au 20 août 2024.

Durant cette période, l’ISIE invite les électeurs à vérifier et, si nécessaire, à corriger leurs informations. Pour ce faire, plusieurs options sont disponibles : le service téléphonique *195*CIN#, le site web touenssa.isie.tn, ainsi que les centres permanents et mobiles déployés dans les différents gouvernorats, délégations, et consulats de Tunisie à l’étranger.

Gnetnews